Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaAAPLX

KedudukanNo.1899

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)14,171.76%

Bekalan Peredaran5,999.88170182

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan8,999.85946485

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman218.05582778461107,2025-07-01

Harga Terendah204.46269321696604,2025-07-01

Rantaian Blok AwamSOL

