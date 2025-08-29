AARK

$AARK is the governance and utility token of Aark, a decentralized perpetuals exchange. It empowers holders to influence the protocol's evolution through on-chain voting and earn various ecosystem rewards via staking.

NamaAARK

KedudukanNo.2417

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran494,270,697.8332978

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan535,261,573.285747

Kadar Peredaran0.4942%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1045358482566569,2025-09-27

Harga Terendah0.000232563952425149,2025-08-29

Rantaian Blok AwamARB

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.