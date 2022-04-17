ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

NamaABEL

KedudukanNo.1171

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.08%

Bekalan Peredaran106,477,568

Bekalan Maks225,180,000

Jumlah Bekalan127,057,549

Kadar Peredaran0.4728%

Tarikh Keluaran2022-04-17 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan1.1 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman1.5703190389504647,2024-01-12

Harga Terendah0.03026414280417002,2024-11-12

Rantaian Blok AwamABEL

PengenalanAbelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts  the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven  secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Sektor

Media Sosial

