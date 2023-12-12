ABOND

ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

NamaABOND

KedudukanNo.2448

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.02%

Bekalan Peredaran343,763,856.98

Bekalan Maks650,000,000

Jumlah Bekalan455,803,142.7

Kadar Peredaran0.5288%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.08104676105477272,2023-12-12

Harga Terendah0.000855833319246407,2025-03-31

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.