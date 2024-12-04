ACOLYT

Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market.

NamaACOLYT

KedudukanNo.1991

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,00%

Bekalan Peredaran968.860.597,543375

Bekalan Maks993.082.937

Jumlah Bekalan993.082.937,8227464

Kadar Peredaran0.9756%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1607.7263566881493,2025-08-14

Harga Terendah0.000065996165511156,2024-12-04

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

