AIC

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

NamaAIC

KedudukanNo.221

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.73%

Bekalan Peredaran749,999,700

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5478231444168127,2025-02-05

Harga Terendah0.017493720608467617,2024-09-09

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanAI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.