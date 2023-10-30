AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

NamaAIT

KedudukanNo.2912

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.19%

Bekalan Peredaran201,885

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan834,543

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman30.417308906106708,2023-10-30

Harga Terendah0.7373988825170275,2025-07-07

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

