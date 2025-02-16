ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

NamaANLOG

KedudukanNo.1842

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,857,089,402

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan9,057,971,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.004004532301968721,2025-02-16

Harga Terendah0.001069736246289076,2025-09-23

Rantaian Blok AwamANLOG

