ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

NamaARG

KedudukanNo.1259

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)29.27%

Bekalan Peredaran9,169,491

Bekalan Maks20,000,000

Jumlah Bekalan20,000,000

Kadar Peredaran0.4584%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman9.145308590529966,2022-11-18

Harga Terendah0.4221301026710237,2022-05-12

Rantaian Blok AwamCHZ

Sektor

Media Sosial

