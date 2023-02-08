ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

NamaASM

KedudukanNo.2176

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.19%

Bekalan Peredaran5,350,000

Bekalan Maks10,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000

Kadar Peredaran0.535%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.753173777433573,2023-02-08

Harga Terendah0.17967373495653602,2025-07-10

Rantaian Blok AwamCHZ

