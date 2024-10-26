ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

NamaATT

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran125,275,489

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,100,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2024-10-26 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.2 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamMATIC

Sektor

Media Sosial

