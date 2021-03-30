AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

NamaAXS

KedudukanNo.185

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)9.88%

Bekalan Peredaran167,982,418.94976488

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan270,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2021-03-30 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman165.36907993744018,2021-11-06

Harga Terendah0.12343134,2020-11-06

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

