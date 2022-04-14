AZERO

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

NamaAZERO

KedudukanNo.1345

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.07%

Bekalan Peredaran266,778,951

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan336,231,180

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman3.0914521459781383,2022-04-14

Harga Terendah0.017382502005260283,2025-06-06

Rantaian Blok AwamAZERO

