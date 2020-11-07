BAKE

Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance.

NamaBAKE

KedudukanNo.1097

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,60%

Bekalan Peredaran289.770.497,6233005

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan289.770.497,6233005

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman8.47949809,2021-05-02

Harga Terendah0.00756707,2020-11-07

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

