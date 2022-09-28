BFT

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

NamaBFT

KedudukanNo.2315

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.47%

Bekalan Peredaran28,772,500

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan28,772,500

Kadar Peredaran0.2877%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.7131523790128653,2022-09-28

Harga Terendah0.008904049261934482,2025-06-03

Rantaian Blok AwamBITCI

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.