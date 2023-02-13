BLUR

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

NamaBLUR

KedudukanNo.246

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,72

Bekalan Peredaran2.530.418.884,465373

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan3.000.000.000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman45.97859046830362,2023-02-13

Harga Terendah0.06172254040512737,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...