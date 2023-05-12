BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

NamaBOBO

KedudukanNo.818

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran66,134,444,313,649

Bekalan Maks69,000,000,000,000

Jumlah Bekalan66,484,444,313,649

Kadar Peredaran0.9584%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000003496956583032,2024-06-12

Harga Terendah0.00000000004584169,2023-05-12

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

