BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

KedudukanNo.699

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.84%

Bekalan Peredaran229,923,350.6228802

Bekalan Maks250,000,000

Jumlah Bekalan249,999,401.82484713

Kadar Peredaran0.9196%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman41.67355339721391,2021-09-13

Harga Terendah0.1306348809765418,2025-09-25

Rantaian Blok AwamETH

