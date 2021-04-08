BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NamaBOSON

KedudukanNo.1085

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.29%

Bekalan Peredaran148,694,454.4901309

Bekalan Maks200,000,000

Jumlah Bekalan200,000,000

Kadar Peredaran0.7434%

Tarikh Keluaran2021-04-08 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.92578088,2021-04-09

Harga Terendah0.07523750110085164,2025-09-02

Rantaian Blok AwamETH

