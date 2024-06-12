BRETTETH

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

NamaBRETTETH

KedudukanNo.1531

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%1,10

Bekalan Peredaran69.420.000

Bekalan Maks69.420.000

Jumlah Bekalan69.420.000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.7007932690156032,2024-09-27

Harga Terendah0.02321213882810643,2024-06-12

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

