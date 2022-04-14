BREV

Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.

NamaBREV

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanBrevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.