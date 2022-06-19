BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

NamaBST

KedudukanNo.1497

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.22%

Bekalan Peredaran60,799,806.4411272

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan62,972,538.30427172

Kadar Peredaran0.6079%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9530040952157873,2024-03-28

Harga Terendah0.046868297986053443,2022-06-19

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

