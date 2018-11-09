BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

NamaBSV

KedudukanNo.125

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)208.81%

Bekalan Peredaran19,925,409.375

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan19,925,409.375

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2018-11-09 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan88.3 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman491.6353891,2021-04-16

Harga Terendah22.862748864657174,2025-09-26

Rantaian Blok AwamBSV

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...