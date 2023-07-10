BTC2

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

NamaBTC2

KedudukanNo.4452

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan21,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.9009127795694282,2023-07-16

Harga Terendah0.001932264593413596,2023-07-10

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanBTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.