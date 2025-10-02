BTG

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

NamaBTG

KedudukanNo.995

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)362.98%

Bekalan Peredaran1,900,000

Bekalan Maks20,000,000

Jumlah Bekalan20,000,000

Kadar Peredaran0.095%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman18.80127296990911,2025-10-24

Harga Terendah3.477213386513058,2025-10-02

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

