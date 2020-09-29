CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

NamaCAKE

KedudukanNo.79

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)11.72%

Bekalan Peredaran334,744,863.5129659

Bekalan Maks450,000,000

Jumlah Bekalan348,213,784.531344

Kadar Peredaran0.7438%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman44.18234972,2021-04-30

Harga Terendah0.00023177,2020-09-29

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

