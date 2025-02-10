CAPTAINBNB

Captain BNB is an iconic figure on the BNB Chain, symbolizing the unity and strength of the community. He represents the rise of the BNB Chain ecosystem and is committed to promoting the adoption and development of blockchain technology. As a community-driven project, Captain BNB's mission is to unleash the potential of the BNB Chain and become a leader in the cryptocurrency space. His existence is not just a meme but also a spirit that inspires holders to work together for the future of the BNB Chain.

NamaCAPTAINBNB

KedudukanNo.4052

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.05958375622467668,2025-02-12

Harga Terendah0.000269205929163152,2025-02-10

Rantaian Blok AwamBSC

