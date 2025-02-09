CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

NamaCAR

KedudukanNo.1252

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.06%

Bekalan Peredaran996,964,479.047282

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan996,964,479.047282

Kadar Peredaran0.9969%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.8087050671825415,2025-02-10

Harga Terendah0.000097292665942939,2025-02-09

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanCAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.