ChangeX is a multi-chain non-custodial hybrid DeFi/CeFi mobile application with a focus on PoS assets, designing a unique leveraged staking product that would allow up to 2x APR on existing assets, a Visa card to spend staking income without interrupting staking and integrated bank account.

KedudukanNo.7113

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks425,000,000

Jumlah Bekalan399,834,838.425489

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.1231265351985587,2022-07-25

Harga Terendah0.001889329686758301,2025-09-05

Rantaian Blok AwamETH

