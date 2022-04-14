CHECK

The Checkmate Ecosystem is on a mission to cultivate a global movement of strategic and competitive thinkers. We support next-generation, community-owned games that inspire intellectual growth, creativity, and meaningful competition through blockchain technology. CHECK is the native currency of the Checkmate ecosystem. It offers various utilities within the ecosystem including but not limited to underpinning in-game economies, purchasing in-game assets such as cosmetics, and participating in governance activities.

