COINDEPO

COINDEPO is the native utility token of the CoinDepo platform, designed to provide crypto investors with exclusive financial benefits and innovative earning opportunities. The token powers a unique, fully automated algorithm that scans the entire DeFi sector, offering the best APR + compound interest without risking the principal investment, thanks to the CoinDepo Overcollateralization Mechanism.

NamaCOINDEPO

KedudukanNo.3845

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.0988724198446504,2025-10-14

Harga Terendah0.00224653570457153,2025-12-02

Rantaian Blok AwamETH

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.