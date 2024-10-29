COOK

Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards.

