COTI is a fast, lightweight privacy layer for Web3, utilizing the advanced cryptographic protocol Garbled Circuits. COTI aims to offer the most sophisticated and compliant solution for data protection on public blockchains and seeks to enable new use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

KedudukanNo.423

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.16%

Bekalan Peredaran2,593,447,353.7479324

Bekalan Maks4,910,000,000

Jumlah Bekalan2,593,461,158.410232

Kadar Peredaran0.5281%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6825694816832438,2021-10-31

Harga Terendah0.00622556408704,2019-11-09

Rantaian Blok AwamETH

