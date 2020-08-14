CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

NamaCRV

KedudukanNo.84

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)10.92%

Bekalan Peredaran1,393,694,033.7338653

Bekalan Maks3,030,303,030.299

Jumlah Bekalan2,308,190,094.0350814

Kadar Peredaran0.4599%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman60.4987938093,2020-08-14

Harga Terendah0.18109279935395833,2024-08-05

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...