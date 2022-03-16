CULTDAO

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

NamaCULTDAO

KedudukanNo.1060

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran4,318,690,730,920

Bekalan Maks6,666,666,666,666

Jumlah Bekalan4,957,113,505,372

Kadar Peredaran0.6478%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00007365994530623,2022-04-02

Harga Terendah0.000000148125207036,2022-03-16

Rantaian Blok AwamETH

