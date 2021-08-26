DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

NamaDAG

KedudukanNo.403

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran2,873,448,318

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan3,003,804,388

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.46243835,2021-08-26

Harga Terendah0.000896775299386,2019-03-21

Rantaian Blok AwamDAG

Sektor

Media Sosial

