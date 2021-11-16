DAI

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

NamaDAI

KedudukanNo.26

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0014%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)2.00%

Bekalan Peredaran5,365,382,702.664872

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan5,365,382,702.664872

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan1 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman3.668397883943107,2021-11-16

Harga Terendah0.8970032280541823,2023-03-11

Rantaian Blok AwamETH

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.