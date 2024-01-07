DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

NamaDEGEN

KedudukanNo.506

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran21,447,999,977.61509

Bekalan Maks36,963,632,968.517365

Jumlah Bekalan36,960,002,958.517365

Kadar Peredaran0.5802%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.06943421122899052,2024-02-24

Harga Terendah0.000000811763929504,2024-01-07

Rantaian Blok AwamBASE

Sektor

Media Sosial

