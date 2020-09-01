DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

NamaDF

KedudukanNo.814

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.11%

Bekalan Peredaran999,926,146.6275177

Bekalan Maks999,926,146.6275177

Jumlah Bekalan999,926,146.6275177

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1.17809027693,2020-09-01

Harga Terendah0.020866556666731793,2022-05-12

Rantaian Blok AwamETH

