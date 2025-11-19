DGRAM

Datagram is a global, AI-driven Hyper-Fabric Network that delivers real-time connectivity and DePIN cross-network interoperability, powered by hundreds of thousands of nodes across 150+ countries. By harnessing idle hardware and bandwidth, the network dynamically optimizes traffic, reduces congestion, and scales effortlessly to deliver seamless, low-latency performance across gaming, AI, telecom and beyond.

NamaDGRAM

KedudukanNo.1921

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.14%

Bekalan Peredaran2,090,570,000

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.209%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.01910974945508552,2025-11-19

Harga Terendah0.000431624591606329,2026-01-08

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

