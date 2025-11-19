DGRAM

Datagram is a global, AI-driven Hyper-Fabric Network that delivers real-time connectivity and DePIN cross-network interoperability, powered by hundreds of thousands of nodes across 150+ countries. By harnessing idle hardware and bandwidth, the network dynamically optimizes traffic, reduces congestion, and scales effortlessly to deliver seamless, low-latency performance across gaming, AI, telecom and beyond.

NamaDGRAM

KedudukanNo.1921

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.14%

Bekalan Peredaran2,090,570,000

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0.209%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.01910974945508552,2025-11-19

Harga Terendah0.000431624591606329,2026-01-08

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanDatagram is a global, AI-driven Hyper-Fabric Network that delivers real-time connectivity and DePIN cross-network interoperability, powered by hundreds of thousands of nodes across 150+ countries. By harnessing idle hardware and bandwidth, the network dynamically optimizes traffic, reduces congestion, and scales effortlessly to deliver seamless, low-latency performance across gaming, AI, telecom and beyond.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapanXAUTPerolehAcara
Lagi
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
DGRAM/USDT
Datagram Network
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DGRAM)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
DGRAM/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (DGRAM)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka (0)
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...