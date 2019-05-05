DOT

Polkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

NamaDOT

KedudukanNo.24

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0016%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)15.38%

Bekalan Peredaran1,621,249,358.4811015

Bekalan Maks

Jumlah Bekalan1,621,249,358.4811015

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2019-05-05 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman55.00497580824179,2021-11-04

Harga Terendah2.6928957061,2020-08-20

Rantaian Blok AwamDOT

PengenalanPolkadot is a platform with low barriers to entry for flexible, autonomous economies acting together within Polkadot’s shared security umbrella. Polkadot is a revolution, not just in blockchain technology but also towards enabling fairer peer-to-peer digital jurisdictions.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

