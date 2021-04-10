DPR

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

DPR

KedudukanNo.2352

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,00%

Bekalan Peredaran3 196 544 940,82225

Bekalan Maks10 000 000 000

Jumlah Bekalan9 967 141 302,00769

Kadar Peredaran0.3196%

Tarikh Keluaran2021-04-10 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.33995451,2021-04-13

Harga Terendah0.000172676790509784,2025-08-05

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanDeeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

Loading...