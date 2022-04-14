EAT

375ai is developing a decentralized edge data intelligence network that utilizes AI and blockchain for real-time data processing and analysis. Their offerings include the 375edge AI node and the 375go mobile app, allowing users to contribute and validate data while earning rewards. The platform emphasizes privacy and security, aiming to deliver high-quality data for businesses and individuals.

NamaEAT

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSOL

Pengenalan375ai is developing a decentralized edge data intelligence network that utilizes AI and blockchain for real-time data processing and analysis. Their offerings include the 375edge AI node and the 375go mobile app, allowing users to contribute and validate data while earning rewards. The platform emphasizes privacy and security, aiming to deliver high-quality data for businesses and individuals.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.