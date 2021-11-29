EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

NamaEFC

KedudukanNo.2260

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%1,37

Bekalan Peredaran5.949.132

Bekalan Maks10.000.000

Jumlah Bekalan10.000.000

Kadar Peredaran0.5949%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.9767507538883224,2021-12-29

Harga Terendah0,2021-11-29

Rantaian Blok AwamCHZ

Sektor

Media Sosial

