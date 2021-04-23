ELON

In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

NamaELON

KedudukanNo.544

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran549,652,770,159,583.3

Bekalan Maks1,000,000,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000,000,000

Kadar Peredaran0.5496%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.00003263,2021-07-31

Harga Terendah0,2021-04-23

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanIn the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.