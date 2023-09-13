EPIKO

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

NamaEPIKO

KedudukanNo.2542

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran174,525,607.5

Bekalan Maks300,000,000

Jumlah Bekalan300,000,000

Kadar Peredaran0.5817%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.03360438444652793,2024-03-10

Harga Terendah0.000256123717200183,2023-09-13

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanEpiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

Sektor

Media Sosial

Loading...