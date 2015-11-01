ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

NamaETC

KedudukanNo.40

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0007%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)70.28%

Bekalan Peredaran153,679,300.163443

Bekalan Maks210,700,000

Jumlah Bekalan210,700,000

Kadar Peredaran0.7293%

Tarikh Keluaran2015-11-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.7523 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman176.15769168,2021-05-06

Harga Terendah0.45244601368904114,2016-07-25

Rantaian Blok AwamETC

