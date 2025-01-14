FARTBOY

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

NamaFARTBOY

KedudukanNo.612

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran999,440,457

Bekalan Maks999,440,457

Jumlah Bekalan999,440,457

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19575399747960148,2025-02-13

Harga Terendah0.000007757130385205,2025-01-14

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanLaunched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.