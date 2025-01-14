FARTBOY

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

NamaFARTBOY

KedudukanNo.612

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran999,440,457

Bekalan Maks999,440,457

Jumlah Bekalan999,440,457

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19575399747960148,2025-02-13

Harga Terendah0.000007757130385205,2025-01-14

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanLaunched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
Cari
Kegemaran
FARTBOY/USDT
Fartboy
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (FARTBOY)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Info
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Dagangan Pasaran
Spot
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto. Terokai pertukaran mata wang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, berdagang dan memperoleh kripto. Berdagang Bitcoin BTC, Ethereum ETH dan lebih daripada 3,000 altcoin.
FARTBOY/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (FARTBOY)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Carta
Buku Pesanan
Dagangan Pasaran
Info
Pesanan Terbuka（0）
Sejarah Pesanan
Sejarah Perdagangan
Jawatan Terbuka (0)
Loading...