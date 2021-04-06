FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

KedudukanNo.1041

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.48%

Bekalan Peredaran820,222,147.5280926

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan839,242,769.7719939

Kadar Peredaran0.8202%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.56914028,2021-04-06

Harga Terendah0.01074395967351126,2025-04-07

Rantaian Blok AwamFIONEW

