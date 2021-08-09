FLOKI

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

NamaFLOKI

KedudukanNo.96

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran9,539,644,362,554.03

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan9,653,106,372,096.068

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000346228649140735,2024-06-05

Harga Terendah0.00000002,2021-08-09

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

